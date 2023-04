Continua l’attività di controllo stradale dei Carabinieri di Cremona volta a scongiurare la guida in stato di alterazione psico-fisica da droghe o bevande alcoliche: a questo proposito nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Castelverde e Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato quattro persone alla Prefettura come consumatori di droga. Per tre di loro è anche scattato l’immediato ritiro della patente.

Nel dettaglio, la pattuglia della Stazione di Castelverde ha effettuato dei controlli nel comune di Sesto e Uniti in due diverse serata, fermando la prima volta un 31enne, pregiudicato, trovato in possesso di un involucro contenente 0,25 grammi di cocaina, la seconda un 29enne con precedenti di polizia, con addosso una dose da 0,5 grammi di cocaina.

Il 1 aprile, invece, verso le 16.30, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona ha fermato un’auto con tre persone a bordo in piazza Somenzi. Visto l’atteggiamento nervoso, i militari hanno deciso di perquisirli e uno di loro, un 48enne italiano con precedenti di polizia, aveva un involucro di cellophane contenente 1,2 grammi di cocaina, mentre un altro, un 62enne, sempre italiano, pregiudicato, è stato trovato in possesso di due bustine contenenti nel complesso 3,3 grammi di cocaina.

