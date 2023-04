Migliorare e rendere più efficace il servizio di spazzamento stradale meccanizzato e permettere la pulizia dell’intera carreggiata. Con questa finalità l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Linea Gestioni, ha elaborato un nuovo progetto che prevede attività operative aggiuntive di mezzi e addetti che avrà positive ricadute sulla pulizia degli spazi dove oggi risulta difficoltosa.

In alcune vie della città, di maggiore percorrenza, sono infatti presenti parcheggi su entrambi i lati della strada con auto in sosta per tutto l’arco della giornata. Questo determina l’impossibilità di realizzare una completa pulizia nello spazio prossimo ai cordoli dei marciapiedi, con accumulo di immondizia nelle zone sottostanti le vetture: una criticità dovuta anche al non corretto comportamento di alcune persone.

Il progetto di rimodulazione del servizio di spazzamento meccanizzato permetterà, per le vie nelle quali si può parcheggiare senza limitazioni di orario, una pulizia approfondita di tutta la carreggiata con spazzamento e lavaggio che sarà effettuato a cadenza mensile su determinati tratti di strada utilizzando lancia a getto d’acqua sotto pressione.

Sulle strade interessate verrà installata idonea segnaletica permanente di divieto di sosta, che indicherà il giorno e l’orario dedicato mensilmente alla pulizia di ogni tratto. Per ridurre al minimo eventuali disagi ai cittadini, le operazioni di pulizia si svolgeranno dalle 5:00 alle 7:30.

Questo progetto si inserisce nel piano di spazzamento attualmente previsto dalla Carta di Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani: a regime uno dei passaggi mensili indicati nel piano di spazzamento verrà fatto con una spazzatrice che opera anche nella zona di sosta e lavaggio con getto di acqua sotto pressione.

Questa estensione del servizio permetterà una pulizia approfondita delle vie interessate per 12 volte l’anno, mentre la frequenza di intervento ordinario rimarrà invariata, con evidenti benefici in termini di resa del servizio a parità di costi sostenuti.

A breve saranno installati i pali con i cartelli indicatori del divieto di sosta che sarà modulato nei giorni e con alternanza del lato della strada interessato per limitare i disagi al parcheggio delle auto negli stalli. In ogni caso verrà comunicata per tempo l’attivazione del piano esteso di spazzamento meccanico e lavaggio con l’elenco delle vie interessate.

