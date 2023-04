Venerdì 14 aprile 2023 presso l’hub vaccinale di Cremona (via Dante 134) si terrà l’open day contro il papilloma virus. Dalle ore 12 alle 19, sarà possibile accedere liberamente e senza prenotazione. La vaccinazione è gratuita per le ragazze nate tra il 1997 e il 2010 e per i ragazzi nati tra il 2006 e il 2010. È rivolta a chi non l’ha mai ricevuta o non ha ancora completato il ciclo anti-papilloma.

L’iniziativa di prevenzione è promossa da ATS Val Padana e ASST Cremona, in collaborazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cremona e i Consultori di ASST Cremona. Durante l’open day alcuni operatori del Consultorio saranno a disposizione dell’utenza per offrire informazioni e consulenza gratuita sulla prevenzione, sulla salute sessuale e riproduttiva.

Il papillomavirus (HPV) è tra le malattie sessualmente trasmissibili più comuni. Circa 8 donne su 10 nel corso della loro vita entrano in contatto con il virus, che conta più di 100 varianti di cui 13 definite ad alto rischio e collegate all’insorgenza di tumori. Solo in Italia, a causa del virus HPV, si verificano ogni anno circa 3500 nuovi casi di carcinoma della cervice uterina.

L’infezione da HPV è quasi sempre asintomatica e può dare origine a patologie di vario tipo, dalle malattie benigne sino allo sviluppo di patologie tumorali. Il vaccino anti-HPV può essere fatto anche qualora l’infezione sia già presente, perché aumenta le difese immunitarie del soggetto colpito e riduce il rischio di recidive tumorali.

La vaccinazione interessa anche gli uomini: estenderla al partner significa proteggere sia la coppia, evitando che l’infezione possa trasmettersi da una persona all’altra, sia il partner maschile stesso che beneficia prevenendo lesioni tumorali genitali e orofaringee da papilloma.

Per richiedere informazioni sull’open day HPV inviare una e-mail a vaccinazioni@asst-cremona.it

Per saperne di più sull’infezione da HPV visitare l’apposita sezione sul sito dell’ASST di Cremona: https://bit.ly/3YVlrEh

