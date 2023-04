I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per ricettazione di un’auto rubata uno straniero di 29 anni, con precedenti di polizia a carico. La vicenda risale al 31 marzo, quando una pattuglia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto parcheggiata in una via del centro abitato priva di assicurazione.

Contattato il proprietario per contestargli la violazione del codice della strada, hanno scoperto che l’uomo non sapeva che che l’auto si trovasse sulla pubblica via. Ha infatti riferito di averla lasciata in custodia in un cortile privato, in quanto aveva dei problemi al motore e non veniva utilizzata. E’ scattata quindi la denuncia di furto del mezzo. Di qui sono partite le indagini da parte dei militari che, attraverso le telecamere di videosorveglianza, hanno appurato che l’auto era stata utilizzata dal 29enne in questione, dopo essere stata prelevata dal cortile in cui era in deposito.

