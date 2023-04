Da martedì 11 a mercoledì 19 aprile il passaggio a livello di via Ghinaglia rimarrà chiuso. Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) deve infatti eseguire improrogabili attività di manutenzione straordinaria volta al ripristino delle caratteristiche plano – altimetriche del tracciato ferroviario nel tratto Cremona – Castelvetro (km 0+895 della linea ferroviaria Cremona – Fidenza).

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza saranno collocate recinzioni per delimitare l’area del cantiere e non sarà pertanto possibile transitare nemmeno con cicli o a piedi.

Saranno predisposti percorsi alternativi, segnalati con evidenza su tutte le direttrici di traffico che portano al passaggio a livello di via Ghinaglia, sia per gli automobilisti che per i ciclisti ed i pedoni.

© Riproduzione riservata