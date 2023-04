Il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni ha presentato un ordine del giorno all’attenzione dei consigli comunali del territorio per spingere Regione Lombardia a fare di più, e velocemente, per affrontare la crisi idrica ed i cambiamenti climatici.

Vittore Soldo, segretario provinciale PD, commenta così la proposta: “È un’occasione per stimolare e alimentare un confronto e una presa di consapevolezza sul territorio, portando il tema nei consigli comunali con l’obiettivo di chiedere alla Regione di fare di più. Gli eventi siccitosi che stiamo vedendo non sono più una emergenza, ma la conseguenza della crisi climatica e quindi un cambiamento strutturale che, se non affrontato, farà più danni di quelli che stiamo vedendo”.

“Per questo sono necessari interventi nell’immediato – prosegue Soldo – per affrontare l’imminente stagione estiva, ma soprattutto interventi a medio e lungo termine. Ad esempio prevedere più bandi del Psr per investire su un migliore efficientamento dei sistemi

irrigui, con bandi più semplici e frequenti; poter utilizzare le cave dismesse già presenti sui territori; accompagnare e promuovere pratiche agricole, colturali e di allevamento che siano assonanti a scenari di scarsità della risorsa idrica; garantire maggiori risorse; sostenere interventi per la manutenzione degli acquedotti”.

“Queste sono solo alcune delle sollecitazioni e proposte da concretizzare e su cui investire – conclude il segretario provinciale PD – partendo da una necessaria consapevolezza degli effetti dei cambiamenti climatici e sollecitando la Regione a dichiarare lo stato di crisi climatica in Lombardia”.

