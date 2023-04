Una persona arrestata e una denunciata per spaccio, oltre a due segnalati alla prefettura come consumatori: questo il bilancio di un servizio finalizzato al contrasto della vendita di stupefacenti, messo in campo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona nella giornata del 6 aprile.

L’arrestato è un cittadino straniero di 26 anni, con precedenti di polizia a carico, mentre il denunciato è un giovane cittadino straniero. I militari sia in abiti civili che con pattuglie in uniforme, nel corso del servizio di controllo del territorio, si sono appostati in una via ad ovest di Cremona, in seguito ad alcune segnalazioni.

Ad attirare l’attenzione è stato un uomo che, uscendo da un palazzo, andava avanti e indietro per la via, guardandosi intorno con fare circospetto. Verso le 22.30 lo hanno visto incontrarsi con una donna di 42 anni, ben conosciuta dai militari per diversi precedenti e come consumatrice di stupefacenti. I due si sono avvicinati e hanno effettuato uno scambio, poi l’uomo è rientrato nel condominio dal quale era stato visto uscire e la donna si è allontanata.

Una pattuglia ha fermato l’auto sulla quale la donna era salita per controllarla ma lei è scesa dall’auto e ha gettato a terra un involucro. Recuperata la piccola bustina, è risultata contenere cocaina per circa 0,5 grammi. La droga, detenuta per uso personale, è stata sequestrata e la donna è stata segnalata alla Prefettura. Un’ora dopo l’uomo è sceso dal suo palazzo e ha incontrato un giovane straniero, che era arrivato in bicicletta.

Anche in quel caso c’è stato scambio, al che i militari sono intervenuti e hanno fermato entrambi, identificandoli e accertando che lo straniero aveva appena ceduto due grammi circa di hashish all’altro, un giovane di 26 anni, lo stesso che in precedenza aveva venduto la cocaina alla 42enne.

A quel punto, i militari hanno perquisito la casa del 26enne e hanno trovato e sequestrato quattro dosi di cocaina già pronte per la vendita per oltre due grammi complessivi, mentre in una scatola hanno trovato una busta in cellophane con all’interno circa 11 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi costituito da ritagli di buste e la somma di 550 euro.

L’uomo è stato quindi arrestato per lo spaccio e la detenzione di cocaina ed è stato anche segnalato alla Prefettura perché sorpreso ad acquistare hashish.

Poi i militari sono andati a casa del giovane che aveva ceduto l’hashish e hanno perquisito il suo alloggio, trovando dentro una scatola altri 49 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e un coltello con tracce di stupefacente, tutto posto sotto sequestro. Per tale motivo il giovane è stato denunciato per spaccio e detenzione di stupefacenti.

L’arrestato è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’atto tenutasi la mattina del 7 aprile e conclusasi con la convalida dell’arresto, il rinvio dell’udienza al prossimo giugno e la sottoposizione del 26enne alla misura dell’obbligo di firma. L’uomo è stato quindi scarcerato.

© Riproduzione riservata