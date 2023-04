Una grande folla, ieri sera, si è unita alla tradizionale processione della Sacra Spina, momento importante in vista della Pasqua. Tanti i cremonesi che si sono messi in cammino dietro la Sacra Spina, portata dal neo vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi. Presenti il vescovo di Cremona Antonio Napolioni e il vescovo emerito Dante Lafranconi, il Perinsigne Capitolo della Cattedrale, il collegio dei parroci urbani, religiosi e religiose, e le autorità cittadine precedute dal sindaco Gianluca Galimberti. Il lungo corteo, scortato dalle forze dell’ordine, ha percorso piazza del Comune, largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, piazza Roma, corso Cavour, via Verdi, piazza Stradivari e via Baldesio per giungere di nuovo in Cattedrale dove si è svolto il rito del Venerdì Santo. La celebrazione si è conclusa con la benedizione impartita dal vescovo con la reliquia della Sacra Spina.

Sara Pizzorni

