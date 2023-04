NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Si surriscalda il clima nel pre partita Sampdoria-Cremonese. Dopo la rissa di mezzogiorno, poco prima delle 14,45 il pullman della Cremonese in arrivo allo stadio Marassi, è stato bersagliato di oggetti e un vetro è stato danneggiato.

Rissa tra tifosi nel pre partita di Sampdoria – Cremonese. Punto di contatto, via Bobbio a Genova, in una zona dove alcuni supporters grigiorossi sono arrivati in tarda mattinata e non distante dallo stadio di Marassi. Poco dopo mezzogiorno lo scontro con alcuni sampdoriani diretti verso il Luigi Ferraris.

La rissa ha prodotto un ferito, trasportato in ospedale in codice giallo con trauma cranico, più altri contusi alcuni dei quali medicati sul posto.

38 gli ultras grigiorossi identificati dalla Questura, poco meno di un centinaio quelli coinvolti. Altre identificazioni sono in corso grazie anche alle verifiche dei filmati. Come riporta l’Ansa, la polizia, insieme alla Digos, sta cercando di ricostruire quanto accaduto e, secondo le prime ipotesi, sembra che alcuni dei tifosi grigiorossi fossero all’interno di un bar quando qualcuno li ha avvertiti che stava arrivando un gruppetto di tifosi sampdoriani. A quel punto i due gruppi si sono affrontati a colpi di cinghie e spranghe e hanno fatto volare fumogeni, bottiglie di birra e tavolini del bar. Gli inquirenti non escludono che la rissa sia stata decisa a tavolino.

Dall’inviato Simone Arrighi

© Riproduzione riservata