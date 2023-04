La siccità continua a pesare come un macigno sul territorio cremonese, in una primavera che finora si è caratterizzata per essere una delle più asciutte di sempre. E lo prova il livello del Po: l’idrometro di Cremona nella giornata di Pasqua torna infatti a sfiorare i -8 metri sotto lo zero idrometrico, con una corsa verso il basso che, se non cambia la situazione meteorologica, potrebbe portare il Grande Fiume a sfiorare nuovi record di magra anche prima dell’estate. Anche perché per il mese di aprile si tratta di un vero e proprio record.

Le previsioni per i prossimi giorni danno la possibilità di qualche pioggia tra mercoledì e giovedì, ma si tratterebbe comunque di poca cosa rispetto alle necessità reali.

Tuttavia i meteorologi aprono uno spiraglio di speranza: sembra che, dopo alcuni anni, sia avvenuta un’inversione nel ciclo di Niña e Niño, due fenomeni climatici che impattano significativamente sul clima in tutto il Mondo. Durante El Niño, le acque superficiali del Pacifico equatoriale diventano più calde, mentre durante La Niña si raffreddano. Questi fenomeni influenzano la quantità di pioggia che cade sulla regione e influiscono sulla temperatura dell’aria, causando effetti climatici a catena in tutto il Pianeta. E’ poi da vedere se tutto ciò si tradurrà in un nuovo aumento delle precipitazioni. lb

