Una donna di 60 anni, residente nel Cremonese, è morta nella mattinata di Pasqua a Vezza d’Oglio, colpita da un improvviso malore. Erano circa le 10 e la 60enne stava passeggiando lungo la via principale del paese, quando improvvisamente si è accasciata a terra priva di sensi.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Per lei, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: inutili i disperati tentativi di rianimarla. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno accertato la dinamica degli eventi. La donna i trovava in vacanza per qualche giorno in Valle Camonica, in occasione delle festività pasquali.

