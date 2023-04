Sono circa 45mila le abitazioni in provincia di Cremona che dovrebbero raggiungere almeno la classe energetica E entro il 2030, Se si aggiungono gli edifici che sono già in classe E, circa il 12%, il totale delle case che nel 2033 dovranno raggiungere la classe D arriva a 53mila. Nel prossimo servziio Cerchiamo di capire come si può effettuare il salto di classe e quali edifici invece sono esentati.

Il servizio di Eleonora Busi

