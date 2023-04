Il Centro di Servizio per il Volontariato CSV Lombardia Sud ETS si mette “in viaggio” per incontrare i propri soci, le associazioni, i volontari nelle province di Pavia, Cremona, Lodi e Mantova. Il CSV ha infatti organizzato un calendario di incontri sul territorio, un vero e proprio tour di undici appuntamenti che farà tappa a Crema mercoledì 12 aprile (Casa del Pellegrino – Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1, ore 17.45), Rivarolo del Re venerdì 14 aprile (Casa Paola – Strada Gialdine 8, ore 17.45) e Cremona sabato 15 aprile (Sala corsi Csv Lombardia Sud Ets – Via San Bernardo 2, ore 10).

L’idea di intraprendere questo “giro delle province” nasce non solo dall’intenzione di rinsaldare e rendere ancora più partecipato il rapporto coi soci di CSV, ma anche per presentare per la prima volta il nuovo manifesto di CSVnet, frutto di un percorso condiviso per concretizzare il ruolo dei CSV come agenti di sviluppo del volontariato sui territori.

“Ci ritroveremo insieme per rinnovare il dialogo e raccogliere idee e pensieri per progettare le attività future e rafforzare la governance di CSV Lombardia Sud – spiega Maria Luisa Lunghi, presidente del CSV, ricordando il ruolo fondamentale dei soci – diventare soci di CSV Lombardia Sud significa far parte del Centro di Servizio, partecipare ai processi democratici che orientano l’attività, entrare in contatto diretto con reti di associazioni impegnate in progetti di interesse comune, essere protagonisti nel mondo del Terzo Settore nel territorio. Siamo davvero fiduciosi che tante associazioni aderiranno all’invito e parteciperanno agli incontri nei luoghi più vicini e comodi da raggiungere”.

Si chiede di confermare la partecipazione, inviando una mail a cremona@csvlombardia.it.

© Riproduzione riservata