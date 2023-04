L’Ats Val Padana ha avviato una indagine di mercato, per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di ristrutturazione completa dell’edificio G sito in via San Sebastiano e attualmente utilizzato come magazzino e officina. Il costo dell’intervento è pari a 2,1 milioni di euro.

La palazzina in questione diventerà infatti la nuova sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. Alla fine dello scorso anno, tale servizio era stato trasferito dalla palazzina A di via San Sebastiano e gli uffici erano stati suddivisi in altre sedi: la direzione del Dipartimento Igiene Prevenzione Sanitaria, l’Igiene alimenti e Nutrizione, la Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, la Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e l’Ufficio Impiantistica erano stati trasferiti in via Milano 24. Il settore Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente era stato spostato nell’edificio E di via San Sebastiano, mentre i Programmi di screening di popolazione erano finiti in via Santa Maria in Betlem. LAl termine dei lavori, gli uffici saranno nuovamente riunificati nella nuova palazzina ristrutturata. lb

