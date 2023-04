Confcommercio Provincia di Cremona aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Un sacchetto di cose da fare per l’ambiente”. L’iniziativa è organizzata da Confcommercio, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), e intende sensibilizzare i consumatori al corretto utilizzo dei sacchetti in plastica rispondenti alle caratteristiche di legge.

Nell’ambito della campagna “Un sacchetto di cose da fare per l’ambiente”, Confcommercio Provincia di Cremona metterà a disposizione delle aziende associate un kit di divulgazione per informare i clienti su quali sono gli shoppers da utilizzare e qual è il loro corretto smaltimento.

Nel concreto cartelli informativi, volantini e campagne social media spiegheranno ai consumatori come è possibile riutilizzare borse e sacchetti che fanno parte dei nostri acquisiti quotidiani. Un esempio: i sacchetti ultraleggeri per alimenti sfusi che, smaltiti nell’umido, possono tornare in natura sottoforma di compost per i terreni, oppure ancora, la bioplastica può essere utilizzata come contenitore per raccogliere scarti organici in cucina ed essere conferita nell’umido. I sacchetti di plastica possono essere utilizzati per il trasporto e, una volta danneggiati, possono essere riciclati e tornare ad essere materia prima,

Spiega il direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona Stefano Anceschi: “L’iniziativa è inserita all’interno del percorso di sensibilizzazione che Confcommercio Provincia di Cremona ha intrapreso sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Abbiamo ridotto i consumi energetici delle nostre strutture e avviato, anche nei nostri uffici, una serie di politiche per ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni. Tant’è che abbiamo ricevuto la certificazione “Imprendigreen” che premia, appunto, comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile”.

© Riproduzione riservata