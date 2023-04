Alla ricerca del posto fisso: cosi stamattina si sono presentati 44 partecipanti su 64 iscritti al concorso per un posto a tempo indeterminato come istruttore amministrativo categoria C nel comune di Gerre dè Caprioli, che torna ad assumere dopo più di 20 anni.

L’età dei partecipanti va tra i 30 e i 35 anni e provengono tutti da Cremona e provincia. I concorrenti avevano a disposizione 90 minuti di tempo per rispondere a quiz con risposta multipla. La commissione esaminerà gli scritti, quindi chi passerà dovrà sostenere la prova orale il 9 maggio in Comune a Gerre. Verrà poi stilata una graduatoria a cui potranno attingere anche gli altri Comuni.

“Si è resa necessaria una nuova assunzione” ha dichiarato il sindaco di Gerre Michel Marchi. “C’è bisogno di forze giovani che si appassionino alla pubblica amministrazione e diano il loro contributo affinchè si possa creare un ambiente di lavoro favorevole e produttivo “. Il sindaco auspica infine che chi vincerà il concorso “resti qui a Gerre a lungo per dare il proprio contributo al comune che lo ha assunto”.

