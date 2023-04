La deputata del Partito Democratico Antonella Forattini ha depositato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiarire la situazione del progetto del terzo ponte autostradale di Cremona e dei relativi finanziamenti. “La data di scadenza del primo periodo regolatorio, come da concessione firmata nel 2017, era il 31 dicembre 2022″ spiega Forattini. “Entro questa data, quindi, la società concessionaria Autovia Padana Spa avrebbe dovuto comunicare al Ministero se era stata in grado di raccogliere i finanziamenti necessari a portare avanti l’opera o, in caso contrario, l’impossibilità a proseguire”.

La realizzazione del ponte di Castelvetro, contenuta nel cosiddetto Lotto n. 2 della Concessione, infatti, era tra gli obblighi del concessionario, ma comunque subordinata al reperimento delle risorse. “Ho chiesto al Ministero di relazionare sullo stato del progetto (opera di cui si parla da una ventina d’anni) e di chiarire se la società Autovia Padana Spa abbia ottemperato all’obbligo di comunicare l’eventuale incapacità di raccogliere i fondi necessari e, se così non fosse, quali garanzie ha presentato sull’ottenimento dei finanziamenti”, conclude la deputata dem.

