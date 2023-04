Nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2023 (ore 9-13.30 e 14-17), presso le mura storiche di Pizzighettone, Fondazione Istituto C. Vismara – G. De Petri Onlus organizza “Vismara Talks. Il futuro delle Rsa tra territorio, terapie non farmacologiche e personalizzazione degli interventi”, un importante convegno finalizzato alla sensibilizzazione dei professionisti sanitari, degli amministratori e della collettività sull’importanza della qualità di vita nella cura della persona anziana e sulla ricchezza culturale, scientifica e umana che caratterizzano le Rsa, messe duramente alla prova in questi anni pandemici anche in termini reputazionali.

“Queste strutture oggi continuano a svolgere un ruolo essenziale e insostituibile nell’assistenza e nella cura delle fragilità e non vanno considerate solo come luoghi che accolgono ma anche come agenzie coesive nel territorio, tenendo conto dei numerosi servizi che sono in grado di offrire in base a una corretta presa in carico” spiegano gli organizzatori.

Le relazioni in plenaria trattano alcune tematiche tanto importanti quanto delicate: si inizia con la deprescrizione farmacologica da adottare, ove possibile, per disinnescare il meccanismo che associa la gestione delle policomorbilità esclusivamente alla “politerapia” e che apre lo sguardo al mondo delle terapie non farmacologiche, oggetto dell’attività laboratoriale dei primi due pomeriggi del convegno.

Gli interventi proseguono con la decontenzione, da considerare non solo limitatamente all’aspetto posturale ma come garanzia di libertà, essendo associata all’acquisizione di competenze di movimento, e di personalizzazione dell’intervento, mettendo al centro della riflessione non solo il benessere fisico ma anche psichico e neurologico della persona anziana.

La terza giornata affronta l’importanza dell’ambiente come strumento di cura e, nella tavola rotonda del pomeriggio, si svolgerà anche un confronto tra amministratori, direttori e associazioni di categoria appartenenti al mondo sanitario e socio-sanitario discuteranno sul ruolo delle Rsa, tra “Sanità territoriale per i cronici e sistema socio sanitario per i fragili”.

Il convegno si svolgerà con le relazioni in plenaria al mattino, mentre al pomeriggio si terranno i laboratori dedicati alle terapie non farmacologiche, organizzati in parallelo. Nel pomeriggio del 12 maggio ci sarà una tavola rotonda in cui amministratori, direttori e associazioni di categoria appartenenti al mondo sanitario e socio-sanitario discuteranno sul ruolo delle Rsa, tra “Sanità territoriale per i cronici e sistema socio sanitario per i fragili”.

INFORMAZIONI

– Ogni plenaria prevede l’accreditamento al sistema ECM. È possibile seguire tutte le plenarie.

– Alcuni laboratori sono accreditati al sistema ECM (vedi codice accanto ai laboratori nella brochure allegata) ed è possibile partecipare anche senza seguire le plenarie;

– Si potrà partecipare ad un solo laboratorio per giornata, che potrà essere scelto liberamente, poiché i laboratori si svolgono in parallelo.

– Mercoledì sera, alle ore 21, presso piazza d’Armi (Pizzighettone – CR), si terrà il concerto del Gruppo Alterego Band;

– Giovedì sera alle ore 21, presso le mura storiche di Pizzighettone si terrà la presentazione del libro “Peperoni alla piastra” di Mauro Filocca.

COME PARTECIPARE

Per partecipare al convegno è obbligatoria la registrazione scrivendo formazione@istitutovismara.it indicando i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono ed e-mail), la qualifica professionale e, se in possesso, la qualifica Ecm.

EVENTI COLLATERALI

– Visita alle Antiche Mura (Casematte, Prigioni austriache, Rivellino), al museo di Arti & Mestieri di una volta e alla Torre del Guado – GVM (Gruppo Volontari Mura);

– Crociera sull’Adda a cura del Consorzio Navigare L’Adda

– Visita guidate alle Chiese del borgo (San Bassiano in Pizzighettone e di San Pietro in Gera) – Gruppo PGCEM “Pizzighettone Guide Chiese e Monumenti

© Riproduzione riservata