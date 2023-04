Lunedì 17 aprile alle 14.30 nell’Aula Magna del campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona, Anzianità e caregiving saranno al centro di un confronto sulle progettualità in corso.

La popolazione over 65 sta crescendo a livello globale. Oggi, l’8,5% della popolazione mondiale è già over 65 e questo dato è destinato a raggiungere il 17% entro il 2050. In Europa questa fascia d’età rappresenta il 19% della popolazione, mentre in Italia ha già superato il 22%. La provincia di Cremona è la seconda con la percentuale di over 65 della Regione Lombardia, dopo Pavia. Negli ultimi venti anni, tale percentuale è cresciuta dal 23,7% nel 2002 al 26,8%. A questo hanno contribuito diversi fattori: la diminuzione dei flussi migratori, lo spostamento soprattutto della fascia di giovani verso l’area metropolitana di Milano e la diminuzione dell’indice di natalità. Quindi la provincia di Cremona rappresenta già di per sé un osservatorio privilegiato per studiare le necessità della popolazione anziana e di chi la assiste.

È da queste premesse che nel 2021 Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Comune di Cremona e Camera di Commercio di Cremona, hanno attivato una collaborazione multidisciplinare volta ad alzare l’attenzione scientifica e istituzionale sulla situazione di chi gli anziani li assiste e li supporta: i così detti caregivers, considerati l’ossatura invisibile del sistema socio-sanitario.

Per fare il punto sulle progettualità in corso, ma soprattutto per lanciare un nuovo network, ampio e inclusivo, nel quale i tanti soggetti che nel territorio cremonese si occupano di caregivers e assistenza agli anziani possano incontrarsi e scambiarsi informazioni sulle attività in atto e delineare concretamente nuove opportunità progettuali, si terrà l’incontro sul tema “Anzianità e caregiving: università e territorio si incontrano per ripensare il cambiamento”.

Il 17 aprile sarà anche l’occasione per allargare gli orizzonti. Dopo i saluti istituzionali, gli interventi introduttivi e le relazioni scientifiche, Iorio Riva dell’ATS di Bergamo illustrerà alcuni progetti pivotali a favore dei caregivers in Regione Lombardia; mentre collegato da San Francisco interverrà Nic Palmarini, direttore dell’UK National Innovation Centre for Aging (NICA), un’organizzazione nata dalla collaborazione tra Governo britannico e Università di Newcastle. NICA opera attraverso un approccio multidisciplinare e processi co-creativi tra ricercatori, industria e istituzioni per supportare lo sviluppo di servizi, prodotti e modelli di business che contribuiscano a costruire un mondo in cui tutti vivano più a lungo in salute.

© Riproduzione riservata