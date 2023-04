Un finale al fotofinish vede trionfare Andrea Montagner della Borgo Molino-Vigna Fiorita, nella 76 esima edizione della coppa Dondeo, gara ciclistica Juniores di carattere nazionale che si snoda tra Cremona e i colli piacentini. Secondo posto per Etienne Grimod (Pool Cantù GB Team) che non è riuscito nel sorpasso finale, terzo Filippo Omato, ciclista della ASD Pedale Casalese.

La gara è rimasta compatta fino al momento in salita tra le alture di Diolo e Cerreto dove il gruppone ha iniziato a staccarsi e i migliori sono saliti in testa; nel secondo giro nei colli infatti si è formato il gruppo dei 15 che hanno tenuto poi il comando della gara fino alla fine. Sulla parte pianeggiante con l’ingresso in città a Cremona però gli inseguitori hanno racimolato sempre più terreno fino ad un testa a testa tra Andrea Montagner e Etienne Grimod che ha tenuto il pubblico in via Dante davanti alla Pasticceria Dondeo con il fiato sospeso fino all’annuncio finale dello speaker.

Ordine di arrivo

1. Andrea Montagner (Borgo Molino-Vigna Fiorita) 113,7 km percorsi in 02:40:14, media 42,575 km/h.

2. Etienne Grimod (Pool Cantù Gb Team)

3. Filippo Omati (Asd Pedale Casalese Armofer) a 11’’

4. Leonardo Vesco (Team Giorgi A.S.D.)

5. Simone Gualdi (S.C. Cene A.S.D.)

6. Alessandro Cattani (Bustese Olonia A.S.D.)

7. Mattia Sambinello (Canturino 1902 A.S.D.)

8. Filip Gruszczynski (Energy Team A.S.D.)

9. Tommaso Cafueri (Team Tiepolo Udine)

10. Michele Bicelli (Aspiratori Otelli – Carin – Baiocchi)

