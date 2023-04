La trasmissione “Ore12” esce dagli studi di Cremona1 per andare tra la gente. Da domani e fino a venerdì, Piero e Nicoletta saranno nella galleria del Cremona2 per regalare emozioni dal vivo. Una scenografia ad hoc è stata allestita questo pomeriggio nel centro commerciale di Gadesco e, con il supporto tecnico della nostra squadra esterna trasmetterà nei consueti orari “Aspettando mezzogiorno” e “Ore12”. Con Nicoletta Tosato e Piero Brazzale, Andrea Colla e Lorenzo Scaratti ad animare con interviste al pubblico; come sempre tanti ospiti sul divano di Ore12 e in cucina tutti i giorni gli studenti dell’Istituto Enogastronomico Einaudi di Cremona.

