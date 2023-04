L’incontro tra il Comune e i rappresentanti degli attrazionisti si è tenuto lo scorso 6 aprile per definire nei dettagli l’organizzazione dell’allestimento del luna park in occasione della tradizionale Fiera di San Pietro. Le attrazioni, di cui una nuovissima, saranno posizionate nell’apposita area di Piazza Atleti Azzurri d’Italia. Le giostre saranno 76, tra grandi, medie e piccole attrazioni, con una novità: “Evolution”, solo per i più coraggiosi. Ci saranno inoltre attività complementari costituite da 10 padiglioni alimentari per la vendita e somministrazione di dolciumi, bibite e prodotti gastronomici. In particolare, 4 banchi gastronomici e 6 chioschi per i dolci.

L’inaugurazione, con l’apertura ufficiale, sarà giovedì 1 giugno 2023, mentre la chiusura è prevista per il 29 giugno. Inoltre ci sarà un giorno di apertura facoltativa, fissato in venerdì 26 maggio, e uno di chiusura facoltativa: domenica 2 luglio.

Prima delle aperture facoltativa e ufficiale del luna park, ogni attrazione autorizzata dovrà essere installata per la preventiva verifica da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, pena la perdita del posto. Nessuna attrazione potrà essere smontata prima della chiusura ufficiale.

Per quanto riguarda gli orari: nei giorni feriali apertura facoltativa dalle 10 alle 12,30, con divieto di uso amplificatori e riproduttori sonori, e dalle 15 alle 20. L’apertura obbligatoria sarà invece dalle 30 alle 00,30 con le attrazioni in funzione. Venerdì e sabato ci sarà la possibilità di protrarre l’orario fino all’una. Per quel che riguarda la domenica e i festivi, l’apertura è prevista l’apertura facoltativa dalle 9 alle 20, mentre quella obbligatoria con le attrazioni in funzione sarà dalle 20 alle 00,30. L’uso di amplificatori e riproduttori sonori è consentito dalle 16 alle 23 nel rispetto dei limiti di rumorosità; dopo le 23 è consentito solo l’annuncio delle corse a volume moderato.

All’interno del parco è tassativamente vietato somministrare vino e bevande alcooliche di qualunque tipo, con la sola eccezione della birra, che è ammessa, purché di gradazione non superiore ai 6°; somministrare bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro; detenere bevande in bottiglie di vetro, presso i padiglioni, anche se ad uso di correzione o come premio in palio per il pubblico.

Vietato anche circolare con veicoli a motore negli orari di apertura al pubblico; lasciare circolare liberamente cani non trattenuti al guinzaglio; effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili ed effettuare qualsiasi attività che possa danneggiare l’area concessa in modo particolare l’anello asfaltato.

Nel parco ci sarà l’obbligo di aprire preventivamente tutte le lattine contenenti le bevande prima di consegnarle al pubblico; utilizzare per la somministrazione esclusivamente bicchieri a perdere di plastica o di carta.

È eccezionalmente consentito agli operatori alimentaristi di detenere, presso il rispettivo padiglione, le sole bottiglie di vetro il cui contenuto non è reperibile sotto altra forma di imbottigliamento alla condizione che le bottiglie siano costantemente custodite in luogo assolutamente inaccessibile al pubblico, e sottratto alla sua vista; da tale luogo potranno essere prelevate e maneggiate esclusivamente dall’operatore e dai suoi coadiuvanti, i quali le utilizzeranno per il tempo strettamente necessario ad effettuare la mescita, e , subito dopo, avranno cura di riporle nuovamente al loro posto. I vuoti dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per il vetro fuori dagli orari di apertura al pubblico. Le violazioni delle disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa fino a 500 euro.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata