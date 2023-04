Sarà demolito a metà maggio il centro civico del quartiere Maristella a Cremona. L’anticipo della data ha suscitato tutta una serie di perplessità e di delusione da parte di chi questo centro lo vive, anziani ma non solo perché questa è la sede di diverse attività, è sede di quartiere, vengono organizzati corsi di danza, di cucito, incontri su temi sanitari.

L’amministrazione aveva già annunciato la demolizione, ma non ha mai dato soluzioni alternative per uno spostamento o una nuova sistemazione provvisoria. Ieri c’è stata una riunione tra coloro che il centro lo vivono quotidianamente. Si è parlato di mancate risposte dell’amministrazione, quello che preoccupa è il mancato dialogo, ma soprattutto il timore che il centro non venga più ricostruito.

Servizio di Silvia Galli

