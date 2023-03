E’ uno dei primi “patti di collaborazione” avviati tra cittadini e amministrazione comunale. La ciclabile del Maristella, spesso alle cronache per l’erba alta ai lati, è stata ripulita grazie al lavoro di Lauro Guindani, il pensionato, che da tempo sta facendo piccoli lavori di manutenzione nel suo quartiere e in quello confinante dello Zaist. Proprio qui, quando ancora non si era del tutto usciti dal periodo della pandemia, aveva ripulito i vialetti di accesso al centro anziani; quindi, aveva dato disponibilità al Comune per procedere anche lungo la ciclabile lungo via Persico e tutta l’area attorno all’edicola.

