La Diocesi di Trieste si prepara ad accogliere i fedeli che domenica parteciperanno alla messa di insediamento di monsignor Enrico Trevisi, sacerdote cremonese eletto Vescovo di Trieste. La celebrazione prenderà avvio nella Cattedrale di San Giusto martire alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta sul sito web di Cremona1 nella sezione CR1 Diretta Plus, in collaborazione con l’emittente Telequattro.

Domattina diversi pullman partiranno dalla città del torrazzo per un totale di oltre 250 persone: presente il vescovo Antonio Napolioni e una ventina di sacerdoti oltre alla comunità del Seminario; tra i fedeli, provenienti dalle diverse zone pastorali della Diocesi di Cremona, si segnala una nutrita delegazione della parrocchia di Cristo Re guidata da don Pierluigi Fontana; a rappresentare il territorio cremonese, ci sarà inoltre il sindaco Gianluca Galimberti.

Parteciperanno naturalmente i famigliari di monsignor Trevisi, che potranno entrare in Cattedrale insieme ad un ristretto gruppo incluse le autorità religiose, civili e militari del territorio triestino. Nel piazzale esterno alla chiesa, verrà installato un maxischermo con 400 posti a sedere ad accesso libero.

Il vescovo Trevisi sarà accolto dal suo predecessore l’arcivescovo Crepaldi e dal preposito del Capitolo monsignor Muggia, poi la processione d’ingresso prenderà avvio dal Battistero e la celebrazione proseguirà secondo un preciso rito durante il quale verrà letta la bolla di nomina, quando il vescovo Trevisi prenderà posto in cattedra con mitra e pastorale inizierà ufficialmente il suo ministero a servizio della Chiesa triestina.

Federica Priori

