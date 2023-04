La situazione delle riserve idriche in Lombardia sta peggiorando e lo stato di siccità si profila peggiore rispetto allo scorso anno. Regione Lombardia ammette di essere fortemente preoccupata per la siccità che anche quest’anno sta colpendo pianura padana e mettendo in ginocchio le coltivazioni. Una situazione che ad oggi già ha superato i livelli di emergenza, e che le misure adottate finora non sono riuscite ad arginare.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata