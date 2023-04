La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario prorogare la sospensione della circolazione stradale lungo un tratto di SP56 “Paderno – Spinadesco”, che collega la Paullese con l’abitato di Sesto Cremonese ed Uniti, per permettere il completamento dei lavori di riparazione definitiva della rete gas. Dunque la circolazione resterà sospesa fino al 27 aprile.

I veicoli provenienti da Cremona diretti a Sesto Cremonese dovranno proseguire lungo la Paullese fino all’intersezione a livelli sfalsati con la SP47 e lungo la SP47 in direzione Grumello Cremonese ed Uniti. I veicoli provenienti da Crema diretti a Sesto Cremonese dovranno svoltare lungo la SP47 in corrispondenza del km 58+500 circa della Paullese. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Sesto Cremonese diretti a Crema e Cremona.

© Riproduzione riservata