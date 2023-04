A Cremona va il primato di prima provincia lombarda per numero di studenti stranieri iscritti nelle scuole. Il 19, 3% per l’esattezza. Dopo di noi Mantova con il 19,1%, Lodi con il 18,5, Milano e Brescia al 18,2%. Per proseguire con Pavia e Bergamo, rispettivamente 17,5 e 15,9.

I dati sono quelli del Miur relativi all’anno scolastico 2020/2021, ed evidenziano un netto aumento di iscrizioni dopo un calo legato probabilmente alla pandemia.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata