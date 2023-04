Grave incidente, ieri sera poco dopo le 20 in via Mantova, in territorio di Gadesco Pieve Delmona, di fronte al Comune. A scontrarsi sono stati una moto e un’auto. In condizioni serie il centauro, soccorso e trasportato in ospedale dai medici del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che dovranno stabilire la dinamica dello schianto. In ospedale anche il conducente della macchina, una Fiat Panda, finita nel fosso. Per l’automobilista, ferite lievi.

