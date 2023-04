Ecomembrane, società specializzata nella progettazione e realizzazione di gasometri per la produzione di energia verde, debutterà in Borsa venerdì 28 aprile su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

Saranno collocate complessivamente 1.758.800 azioni ordinarie, di cui 1.294.117 rivenienti da aumento di capitale, 235.294 poste in vendita da Lorenzo Spedini, fondatore e AD dell’azienda e 229.389 oggetto dell’opzione di overallotment, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni di euro. Le richieste di sottoscrizione sono pervenute da investitori italiani e internazionali, con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Il prezzo delle Azioni ordinarie è stato fissato a Euro 8,50 per azione, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato della Società – post aumento di capitale – pari a Euro 36,5 milioni. L’Operazione è promossa e supportata da Private Equity Partners, che opererà al fianco di Ecomembrane nel ruolo di advisor finanziario e con una presenza diretta nel consiglio d’Amministrazione della Società, anche dopo la quotazione. Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica. Il mercato di riferimento è quello delle rinnovabili e del biogas, al centro del processo di transizione energetica che coinvolge l’intero pianeta.

Ecomembrane ha stabilimenti a Gadesco Pieve Delmona e a North Little Rock (Arkansas, USA); con all’attivo 9 brevetti nel settore, si avvale di 40 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Sono più di 1.000 i prodotti installati e testati in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall’Italia, alla Turchia e alla Malesia.

