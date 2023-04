Una realtà consolidata, di successo e unica nella provincia di Cremona: si tratta delle cheerleader Black Devils di Formigara. Il Cheerleading è nato come sport negli Stati Uniti ma ormai è conosciuto in tutto il mondo, l’obiettivo è quello di concorrere in gare specifiche o semplicemente per incoraggiare le squadre sui campi da gioco durante le partite. Le Black Devils sono nate nel 2014 e si allenano nella palestra di San Bassano, in pochi anni si sono fatte conoscere sul territorio con collaborazioni insieme a realtà come il San Luigi, il Basket Team Pizzighettone e la Vanoli. Nel 2021 e 2022 le ragazze e i ragazzi del team hanno vinto il il campionato CSEN CHEERLEADING. La squadra è composta da maschi e femmine che vanno dai 3 ai 34 anni per un totale di 40 atleti e 7 coach che ora sognano in grande.

Nelle interviste SILVIA MAFFINI – Presidente e Coach Black Devils Cheerleading

GIULIA DE VECCHI – Atleta e Coach Black Devils Cheerleading

Servizio di Lorenzo Scaratti

