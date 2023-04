Proseguono gli appuntamenti della rassegna Musica&Arte, che da gennaio, presso il Museo Civico di Cremona, propone un programma di concerti e visite guidate che uniscono, attraverso un tema comune, il patrimonio della Pinacoteca e la programmazione musicale, affidata ai talentuosi musicisti del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona.

Frutto della rinnovata collaborazione tra il Museo Civico “Ala Ponzone” e il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, l’iniziativa è volta a creare una vera e propria “risonanza artistica” tra musica e arte, che testimonia la sinergia tra istituzioni culturali della città.

Sabato 29 aprile l’appuntamento dal titolo Tra Otto e Novecento che, come di consueto, prevede alle ore 16 una visita guidata alla collezione Le stanze della musica, in cui sono raccolti strumenti appartenuti a noti collezionisti, musicisti ed aristocratici. Oltre ad interessanti esemplari di violini, viole, viole d’amore, pochettes e ghironde, sono presenti una cinquantina di strumenti a corde pizzicate fra cui chitarre, english-guitars, mandolini e liuti, costruiti dai principali artigiani europei e da prestigiose dinastie di liutai come i Voboam, Fabricatore, Guadagnini, Pons, Stauffer e da formidabili costruttori come Antonio de Torres. La collezione rappresenta una delle più importanti raccolte di strumenti a corda per la qualità, rarità e stato di conservazione degli strumenti che la costituiscono.

Dopo la visita farà seguito, alle ore 17, presso la Sala Manfredini di Palazzo Affaitati, il concerto a cura dei talentuosi allievi del Conservatorio Monteverdi con il duo composto da Mariagrazia Palladino e Matteo Spagnol; il trio di Teresa Repetti, Pietro Fortunato e Stefan Macovei e il trio composto da Lorenzo Lo Conti, Leonardo Ferrari e Luca Bodini, che eseguiranno brani di Giuliani, Piazzolla, Weber e Mendelssohn.

Le visite guidate hanno un costo di 5€, è gradita la prenotazione

Per informazioni: 0342 407770 museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it

