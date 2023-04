Leonardo Sernicola al termine dello 0-0 contro la Fiorentina che pone fine alla cavalcata della Cremonese in Coppa Italia, spiega: “Abbiamo fatto un grandissimo percorso e la partita di stasera sapevamo che era difficile sbloccarla. Abbiamo fatto del nostro meglio, però torniamo a casa a testa alta perché abbiamo fatto un grande percorso”.

Senricola, anche se qualificato, guarda al Verona: “Sappiamo che abbiamo una partita fondamentale contro i gialloblù, in cui ci giochiamo tanto. Oggi abbiamo avuto segnali positivi, soprattutto nel non prendere gol contro una squadra forte, quindi sia rriveremo bene mentalmente e saremo pronti per fare una grande gara”.

Infine un passaggio sui tifosi, accorsi anche a Firenze per sostenere la squadra: “I tifosi sono veramente il dodicesimo uomo in campo, ci danno una amano sia in casa che fuori: sono veramente straordinari e c’è solo da ringraziarli”.

Dall’inviato a Firenze – Mauro Taino

© Riproduzione riservata