“Piena solidarietà a Simona Sommi per gli attacchi personali ricevuti da parte di chi non ha condiviso le sue opinioni”: con queste parole il vice sindaco Andrea Virgilio prende le difese della consigliera leghista, duramente attaccata per la sua presa di posizione contro il concerto di Rondodasosa e di Neima Ezza.

“Non si tratta di una solidarietà patinata e formale ma profonda, di sostanza e di coerenza ai valori di una società civile e aperta” evidenzia l’assessore, sottolineando però anche l’importanza di non etichettare nessuno. “Per questo sarebbe necessario non fermarsi mai alle etichette e agli slogan, perché una società aperta è una società che cerca di entrare in profondità delle questioni. In questi anni nell’interlocuzione con la minoranza ho scoperto prima di tutto persone e non etichette e lo stesso dovrebbe essere per loro e per tutti quando si parla della vita degli altri.

E lo stesso dovrebbe essere quando il loro leader qui a Cremona utilizza da un palco una bambola gonfiabile per attaccare la terza carica dello Stato perché donna, aprendo così le gabbie agli impulsi più beceri e vigliacchi del mondo social e dei suoi simpatizzanti. Una società civile non è come l’alberello di Natale con le sue luci a intermittenza, è roba seria che ci mette in gioco tutti: sono luci da tenere sempre accese anche con la tensione ad aumentarne l’intensità, per il bene di tutti, per sconfiggere l’odio e per una città che vuole essere veramente aperta”.

