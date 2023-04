Il Consiglio dei Ministri si riunirà il primo maggio per vagliare il decreto lavoro, ma il provvedimento sarà discusso già questa sera durante l’incontro fra la premier Meloni e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Diverse le perplessità espresse dai sindacati sulla bozza che sta circolando in queste ore. «È un fatto importante che il Governo incontri le parti sociali, ma deve trattarsi di un incontro di merito e non solo informativo» commenta Dino Perboni, Segretario Generale CISL Asse del Po. Nell’attuale momento storico diversi fattori generano preoccupazione sul fronte occupazione e persino nel territorio cremonese, economicamente positivo, si riscontra a febbraio un calo delle assunzioni come riferisce Perboni.

Domani, sul territorio nazionale e anche cremonese, si svolgeranno manifestazioni per celebrare la Festa dei lavoratori dedicata nel 2023 ai 75 anni della Costituzione, con particolare riferimento al primo articolo che recita “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Sarà inoltre un momento per riflettere sul problema delle morti bianche ricordando tutti quanti hanno perso la vita sul lavoro, sottolinea Fabio Caparelli Segretario Generale – Coordinatore territoriale UIL Cremona-Mantova.

