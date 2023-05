Una delegazione scozzese sarà presente nel centro storico di Cremona durante la manifestazione Mercato Europeo, evento itinerante organizzato da Anva Confesercenti nazionale, che si svolgerà tra Corso Campi e Corso Garibaldi dal 5 al 7 maggio 2023. Appuntamento quindi con oltre cinquanta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Polonia fino all’Ucraina, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche italiane, come le ricercatissime specialità pugliesi e abruzzesi. Un vero villaggio itinerante con espositori internazionali, che negli anni ha riscosso un enorme successo. Obiettivo quello di portare nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione.

La Scozia promette con la sua delegazione di essere una delle protagoniste dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura del proprio territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, il ricercato haggis, fudges e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e infine una selezione di Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax e ascoltare la musica delle cornamuse o provare qualche passo di danza scozzese.

Una curiosità importante lega Cremona e la Scozia. Una storia, accompagnata da importanti studi di George Poulter, racconta infatti che la famiglia di un esule cremonese, figlio di un prete, giunse nelle Highlands scozzesi dando origine, grazie alle proprie attitudini e conoscenze musicali, alla più importante famiglia di cornamusisti scozzesi, ancora oggi attiva dopo quattrocento anni. I Mac Crimmon stimati per il loro College della Cornamusa, non erano infatti un clan ma una famiglia conosciuta nell’isola di Skye per la loro attività legata alla cornamusa per oltre due secoli. Insomma la Scozia deve la sua tradizione anche a Cremona e in particolare a Iain Odhar MacCrimmon, il primo musicista della più famosa dinastia scozzese di suonatori di cornamuse nato da emigranti cremonesi.

La manifestazione organizzata da Anva e Confesercenti sarà ad ingresso gratuito e operativa dalla mattina del 5 maggio fino alla tarda sera di domenica 7 maggio. Un appuntamento imperdibile con visitatori attesi da tutta la regione.

