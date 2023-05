Si è riunito per la prima volta martedì, sotto la Presidenza di Marco Emilio Angelo Patuano, il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nominato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2023. Il Consiglio ha nominato il direttore generale Renato Mazzoncini quale amministratore delegato della Società.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha inoltre valutato, accertandone la sussistenza: i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Elisabetta Cristiana Bombana, Vincenzo Cariello, Maria Elisa D’Amico, Susanna Dorigoni, Elisabetta Pistis, Maria Grazia Speranza Roberto Tasca e Alessandro Zunino e; i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Giovanni Comboni – Vice Presidente e Fabio Lavini.

Sussistono in capo a tutti componenti effettivi del Collegio Sindacale, Silvia Muzi – Presidente, Maurizio Dallocchio e Chiara Segala, i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal Codice di Corporate Governance.

