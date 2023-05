Paura in mattinata per una 51enne, urtata da un’auto mentre attraversava via Ghisleri sulle strisce pedonali. Erano circa le 8.40 quando la vettura, condotta da un 72enne, svoltando a sinistra, da via Marmolada, è finita contro la 51enne, facendola cadere. Un urto peraltro piuttosto leggero, considerando la bassa velocità.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, e hanno soccorso la donna. In un primo momento le condizioni erano apparse più gravi, invece fortunatamente non ha riportato ferite serie, ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di Cremona, che si sono occupati dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica del sinistro, anche visionando le telecamere presenti in zona.

