Covid, arriva nuova variante Acrux: segnalata in India e Stati Uniti

(Adnkronos) – All’orizzonte una nuova variante di Sars-Cov-2. E’ Xbb.2.3, già ribattezzata Acrux su Twitter dal gruppo di esperti internazionali che monitora attentamente le varianti del virus responsabile di Covid-19. Anche questa volta è stato scelto un nome evocativo: Alfa Crucis è un sistema stellare appartenente alla costellazione della Croce del Sud ed è una delle stelle più luminose in cielo. “Xbb.2.3 è stata individuata per la prima volta in India (Karnataka) e poi negli Stati Uniti: l’origine non è chiara”, spiega il pediatra Vipin M. Vashishtha, ex coordinatore dell’Accademia indiana di pediatria e componente dell’iniziativa Vaccine Safety Net (Vsn) dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Nella mappa sulla diffusione della nuova variante, messa a punto dagli esperti, “Singapore (26%) e India (22%) sono ancora i Paesi più colpiti. Anche Spagna (11%) e Australia (8%) mostrano una crescita recente. Acrux è stata segnalata in molti altri Paesi tra cui Giappone, Corea del Sud, Cina, Regno Unito e Stati Uniti”.

Al momento, in tutti questi Paesi, restano dominanti gli altri ricombinanti della famiglia allargata Xbb, come Kraken (Xbb.1.5) o Arturo (Xbb.1.16) che ha innescato la recente ondata di contagi in India. In attesa di capire se Acrux prenderà piede, i ricercatori stanno già monitorando nuovi mutanti derivati da Acrux, fra cui Xbb.2.3.2 “che è considerata la più veloce – continua Vashishtha – e ha un’interessante mutazione, da monitorare come un altro ‘figlio’ di Acrux, Xbb.2.3.8”.