Si è spento a causa di una malattia il regista Alessandro D’Alatri, che aveva eletto Cremona come set di uno dei suoi film più famosi, “La Febbre”, girato nel 2004. Aveva 68 anni. Era arrivato a Cremona per la prima volta nel 2003, ed era rimasto affascinato dalla piazza del Comune e dalla sua cornice. Tanto da decidere su due piedi che sarebbe stata quella la scenografia perfetta per il film, che ha visto come protagonisti Fabio Volo, Valeria Solarini, Vittorio Franceschini, Massimo Bagliani, Paolo Jannacci e Julie Depardieu.

Una piazza del Comune avvolta nella nebbia fu la grande protagonista del film, così come le strade cittadine, dove Volo, il protagonista, correva in motorino, insieme a Palazzo Comunale, la Cattedrale, il Torrazzo, ma anche la discarica di San Rocco, via Sicardo, la stazione, palazzo Trecchi, Palazzo Stanga, il Lungo Po, il cimitero, la ex Cdl, l’oratorio di Sant’Ilario. Ma anche la campagna compare nello sceneggiato: Malagnino, il fiume Oglio, e splendidi scorci rurali.

