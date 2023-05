Il fiume Po è salito di 1,50 metri nel giro di una notte, tornano ad un livello inferiore ai -6 metri sotto lo zero idrometrico (dato delle ore 13): numeri che non si vedevano da parecchio. Dunque, le piogge continue che stanno investendo tutta Italia da diversi giorni sembrano finalmente sortire qualche effetto. E’ però presto per cantare vittoria: un anno e mezzo di siccità non si può spazzare via in pochi giorni.

Tuttavia, si tratta di una ventata di aria fresca, sia per le coltivazioni messe a dimora negli ultimi mesi, che stanno finalmente ricevendo nuova linfa per potersi sviluppare, sia per rinforzare le falde acquifere.

D’altro canto, il livello attuale delle portate del fiume non è edificante: secondo l’ultimo bollettino dell’Autorità di Bacino del fiume Po, negli ultimi 30 giorni si sono registrate condizioni idrologiche di “siccità estrema” con valori di portata confrontabili a quelli osservati nell’aprile 2022, che continuano a risultare inferiori a quelli caratteristici di magra in tutte le sezioni del fiume Po, in particolare a Piacenza, Cremona e Pontelagoscuro. Nel nostro tratto di fiume, l’ultimo dato disponibile è quello del 1° maggio: 277 metri cubi, in leggerissima crescita rispetto ai giorni precedenti, quando era scesa a 273. Tuttavia, secondo quanro riportato nel documento, per i prossimi giorni a seguito delle precipitazioni, tali valori potrebbero aumentare ulteriormente.

Anche il livello dei laghi lombardi sta tornando a crescere: i volumi d’invaso fanno registrare un incremento, più marcato per il Lago di Como e per il Lago d’Iseo dove sono stati raggiunti valori superiori alla media mentre quello di Garda permane su valori prossimi al minimo.

Non resta, quindi, che guardare avanti, alla situazione meteorologica dei prossimi giorni. Secondo le previsioni, la prima settimana di maggio è stata caratterizzata dal transito di una depressione atlantica, con aumento delle precipitazioni, che sono state, per pochi giorni, superiori alla media. Tuttavia è previsto un aumento della pressione che poerterà all’incremento delle temperature, nonché alla fine del periodo piovoso, almeno fino alla fine della settimana. Il futuro, rimane molto incerto.

Laura Bosio

