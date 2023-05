Creato da Gabriela Carrizo e Franck Chartier per il Nederlands Dans Theater, lo spettacolo Diptych è riallestito per la compagnia di fama internazionale Peeping Tom e sarà in scena al Teatro Ponchielli di Cremona martedì 9 maggio (ore 20.30). Composto da due parti – The Missing Door & The Lost Room – Diptych è suspense e adrenalina allo stato puro.

Una colossale scenografia fa da ambientazione ad un thriller che tiene col fiato sospeso tra l’iperrealismo delle scene e il connubio di teatro e danza dal sapore surreale. Tra le compagnie più all’avanguardia del panorama mondiale, Peeping Tom trasporta il pubblico in una realtà parallela e misteriosa, rivelando l’ignoto e figure ambigue. Il palcoscenico è così trasformato negli interni di un transatlantico… dove tutto può accadere.

Un incontro romantico in una camera d’albergo, un dramma che si consuma tra le pareti di un salotto borghese: in un intrico di porte e scenari, danza e teatro danno forma a narrazioni frammentate e atmosfere da thriller psicologico. La compagnia belga Peeping Tom, tra le più visionarie della scena internazionale, sfuma il confine tra realtà e finzione animando un dramma disturbante, tra stanze che celano inganni e trame misteriose. In un cinematografico susseguirsi di scene dalle tinte noir, marchio di fabbrica della compagnia, figure ambigue si muovono acrobatiche e convulse, come pedine in mano a forze sconosciute, esponendo i caratteri più crudi dell’animo umano.

Peeping Tom è una compagnia belga di teatro-danza fondata da Gabriela Carrizo e Franck Chartier. Dalla sua fondazione nel 2000 a Bruxelles ha presentato le sue creazioni in tutto il mondo, ricevendo diversi importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Laurence Olivier nel Regno Unito per 32 rue Vandenbranden (2009) e il Patrons Circle Award all’International Arts Festival di Melbourne. Il processo di lavoro della compagnia parte sempre da un’ambientazione iperrealista, che in seguito si apre e inizia a sfidare la logica del tempo, dello spazio e dell’umore. In questa cornice, il pubblico diventa testimone, o meglio voyeur, di ciò che di solito rimane nascosto e non detto, venendo trascinato in mondi misteriosi.

