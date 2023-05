“Salva vite, lavati le mani”. Lo slogan scelto per la Giornata mondiale per l’igiene delle mani (5 maggio 2023) richiama l’importanza di un gesto tanto semplice quanto importante, soprattutto quando si parla di salute. In questa occasione, Asst Cremona ha organizzato un mini corso di formazione in collaborazione con i volontari dell’associazione cremonese Siamo Noi.

Come suggerisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la prevenzione non si ferma alle strutture sanitarie ma deve raggiungere la società civile, partendo da chi affianca gli operatori nel loro lavoro quotidiano. Dopo una breve “lezione” sul corretto lavaggio delle mani e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’incontro ha lasciato spazio al confronto con i partecipanti presenti nell’aula magna dell’ospedale di Cremona, per sfatare i “miti” più diffusi e migliorare l’assistenza alla persona in sicurezza.

«Lavarsi le mani in modo adeguato può ridurre anche del 50 per cento la probabilità di sviluppare infezioni correlate all’assistenza». Lo spiega Alessia Zoncada, infettivologa della struttura complessa Malattie Infettive di Cremona (diretta da Angelo Pan): «La pandemia ha sottolineato l’importanza di questa pratica, spesso ancora sottovalutata anche in ambito ospedaliero. L’incontro di oggi ha l’obiettivo di sensibilizzare non solo gli operatori sanitari ma l’intera popolazione. Dev’essere un passaparola virtuoso, per questo abbiamo pensato di coinvolgere l’associazione “Siamo Noi”, che ci aiuteranno a ricordare e far ricordare quando e come igienizzare le mani. Proteggere noi e gli altri è un dovere, ma è necessario trovare il modo giusto per far passare questo messaggio».

Riuniti in aula magna, i volontari di “Siamo noi” hanno seguito la presentazione e ribadito la loro disponibilità a diffondere le buone pratiche d’igiene nei reparti e servizi sanitari frequentati. «Siamo presenti in Pronto soccorso, presso il centro vaccinale di via Dante 134 e prima ancora nell’hub vaccinale Sapiens, dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid-19». Claudio Bodini, presidente dell’associazione cremonese coinvolta nell’incontro formativo, sottolinea «l’importanza dell’igiene mani in contesti sanitari è fondamentale anche per i nostri volontari, che entrano continuamente a contatto con pazienti e persone particolarmente esposte al rischio di infezioni. Il nostro impegno proseguirà nell’attività quotidiana, dove saremo portavoce delle buone pratiche».

Lavarsi le mani correttamente con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi oppure igienizzarle con soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi impedisce la trasmissione dei microrganismi responsabili di molte malattie infettive, dalle più frequenti, come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe, come le infezioni correlate all’assistenza (ICA).

Una corretta pratica è fondamentale sia in ambito sanitario (prima e dopo il contatto con il paziente, i suoi fluidi corporei o l’ambiente in cui questo si trova) sia all’esterno delle strutture di cura.

