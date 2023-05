Dopo le dimissioni di Carlo Cottarelli “spero che già della europee possa candidarsi con la nostra lista”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi a “Stasera Italia” su Rete4. Il politico cremonese ha annunciato proprio in queste ore la sua intenzione di andarsene dal Pd e di dimettersi anche da senatore, allo scopo di andare a dirigere, a titolo gratuito, un nuovo Programma per l’Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali di rivolto agli studenti delle scuole superiori offerto dall’Università Cattolica di Milano.

Una scelta legata anche da alcune riflessioni, che il senatore ha esplicitato in una lettera a La Repubblica: “Primo, in questo momento storico mi sembra che nella vita parlamentare ci sia molta, troppa animosità” ha scritto Cottarelli. “Secondo, è innegabile che l’elezione di Elly Schlein abbia spostato il Pd più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo”.

