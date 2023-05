Se già l’impalcato scricchiolava da tempo, ora si è arrivati alla rottura completa: dopo l’ennesima riunione, svoltasi nella serata di lunedì, il consiglio direttivo della società canottieri Baldesio si è dimesso, così come il presidente, Stefano Arisi. I primi problemi erano sorti a fine aprile, in sede di approvazione di bilancio, quando l’80% dei presenti all’assemblea, lo aveva invece bocciato.

Motivo, pare, la richiesta di aumento delle quote sociali, voluto peraltro da un consiglio che era ormai prossimo alla scadenza naturale, prevista per la fine del 2023. Dunque, la serata di lunedì è stata quella della svolta: chi finora ha portato avanti l’associazione, ha voluto fare un passo indietro, anche a causa di alcuni disaccordi tra i membri del consiglio, soprattutto su come reperire i fondi per l’investimento necessario a dotare la società di impianto fotovoltaico, e di impianti solari per gli spogliatoi maschile e femminile.

Le elezioni del prossimo consiglio direttivo saranno quindi o il 10 o il 26 giugno. Esso scadrà, poi, a fine 2026.

