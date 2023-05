L’arte in primo piano con Cremona Contemporanea – Art Week, in programma dal 27 maggio al 4 giugno. Un evento che nasce dall’esigenza di riaffermare in Italia e all’estero il valore di Cremona attualizzandolo attraverso il dialogo tra i suoi luoghi e gli artisti contemporanei.

Il giacimento culturale presente nell’area cittadina cremonese, che conta numerosi palazzi storici, piccole e grandi piazze, gallerie private e spazi in disuso da riscoprire, oggi risulta infatti ancora ai margini del panorama artistico-culturale e necessita di essere riattivato, valorizzato e promosso.

Cremona è stata crocevia di cambiamenti, percorsa da fermenti culturali e politici interessanti, teatro di tensioni e di conflitti, e ha visto il susseguirsi di famiglie importanti che hanno lasciato tracce visibili ancora oggi. Il progetto si propone di dare voce e vita a questo importante capitolo (e capitale) artistico e culturale della città e di testimoniare la vitalità e la ricchezza della Cremona culturale e sociale.

L’evento intende aprire un dialogo tra il patrimonio storico artistico locale e l’arte contemporanea internazionale, trasformando Cremona per una settimana in luogo di sperimentazione, conoscenza e scoperta. Per il periodo dell’art week più di trenta opere, alcune già esistenti e altre commissionate appositamente per la manifestazione, saranno presentate secondo un progetto espositivo diffuso che attraverserà vari luoghi della città in dialogo con i tesori della città di Cremona, che godranno così di una possibilità di rilettura attraverso le sperimentazioni dell’arte contemporanea.

