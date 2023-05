Anche quest’anno il Plis (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Po e del Morbasco, di cui il Comune di Cremona è capofila, aderisce all’iniziativa BioBlitz2023 – Esploratori della Biodiversità per un giorno, un evento di educazione naturalistica e scientifica nelle aree protette lombarde giunto alla sua sesta edizione, che sarà in programma anche a Cremona sabato 20 maggio alle ore 10:30 presso il parco cittadino di Porta Mosa.

Promosso da Regione Lombardia, all’interno delle iniziative del circuito di Area Parchi, il BioBlitz è un’occasione per esploratori, appassionati e cittadini per conoscere il mondo della natura presente anche nelle città osservando ed esplorando le aree verdi più vicine al luogo in cui vivono, cercando di comprenderne sia la parte più naturalistica, che quella sociale e culturale dei luoghi, in quanto legata alla città ed ai residenti che ne fruiscono. Il BioBlitz si inquadra nel più ampio sviluppo di quella che viene chiamata Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini nella ricerca di carattere scientifico, contribuendo a mappare le aree protette.

Oltre all’edizione di BioBlitzLombardiadacasamia, che nel Plis del Po e del Morbasco prenderà il via dal 15 maggio, c’è anche l’iniziativa BioBlitz Lombardia per la scuola, alla quale partecipano allievi ed allieve di scuole infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado dei Comuni che fanno parte del Plis: la finalità è una migliore comprensione del complesso equilibrio ecosistemico del Parco, delle sue peculiari caratteristiche che ben distinguono alcune specificità del territorio golenale dell’area cremonese.

Sulla scia delle iniziative online e dedicate alle scuole, il 20 maggio BioBlitz tornerà sul campo per tutti i cittadini e gli amanti del mondo della natura, cercando, con la guida di esperti del settore, di conoscere i vari aspetti delle aree urbane e periurbane del territorio, ma soprattutto di intraprendere un’interessante avventura all’interno del Parco del Po e del Morbasco, avvistando tracce e segni delle specie animali che popolano il parco, con l’obiettivo di individuare e possibilmente classificare, anche tramite web, come la piattaforma “iNaturalist” (www.inaturalist.org), il maggior numero di forme animali e vegetali autoctone delle aree visitate, contribuendo al monitoraggio della biodiversità regionale in modo semplice ed accattivante.

In questa occasione, adulti e bambini potranno esplorare il parco urbano di Porta Mosa, un interessante sito naturalistico che deve il suo nome alla zona bassa e acquitrinosa in cui si trova e derivante dallo spostamento del letto del fiume nel corso dei secoli. Il parco offre infatti scorci naturalistici interessanti: dalla varietà di specie arbustive, alla presenza di insetti e microinvertebrati che si possono osservare e fotografare con facilità. Il ritrovo è alle ore 10:15 (ingresso da via Gaspare Pedone, 58) ed i gruppi verrann0 accompagnati dall’esperta naturalista Maria Cristina Bertonazzi e dalle Gev del Plis del Po e del Morbasco. Ai partecipanti verrà dato un simpatico ricordo dell’iniziativa.

“Nel ringraziare sin da ora tutti coloro che aderiranno all’iniziativa – dichiara il vice sindaco Andrea Virgilio – è importante sottolineare quanto sia importante conoscere e valorizzare le aree verdi del nostro territorio, in particolare il Plis del Po e del Morbasco. Anche questa iniziativa si colloca all’interno di un percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio, fortemente sentito sia dal Comune di Cremona, che dagli altri comuni del Parco, in sinergia con gli stakeholder ed i cittadini sensibili all’ambiente. Il BioBlitz diventa un momento interessante per poter conoscere le peculiarità ambientali dei nostri parchi cittadini che rappresentano un interessante scorcio del parco tra le strade della città”.

INFORMAZIONI – La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni ed iscrizioni: Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione ecologica, tel. 0372/407672 – areavasta@comune.cremona.it.

Per informazioni sul Parco del Po e del Morbasco si può consultare la sezione dedicata sul sito del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it/node/463096) e la pagina Facebook @parchinaturacremona e sul sito del Plis del Po e del Morbasco www.parcopomorbasco.it.

© Riproduzione riservata