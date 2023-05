Ucraina, ecco i missili Gb a lungo raggio: cosa sono gli Storm Shadow

(Adnkronos) – L’arsenale dell’Ucraina si arricchisce di una nuova, potente arma. Si tratta dei missili a lungo raggio Storm Shadow inviati dal Regno Unito a Kiev. Una vera e propria svolta per il Paese in guerra con la Russia, soprattutto in vista della annunciata controffensiva. Come spiega la Cnn, i missili sono sviluppati congiuntamente da Gran Bretagna e Francia e hanno capacità stealth che li rendono invisibili ai radar. Normalmente vengono lanciati da aerei e hanno una gittata fino a 250 km, in grado di colpire dunque in profondità nei territori ucraini occupati dai russi.

Questi missili sono “una vera svolta dal punto di vista della gittata” e offrono a Kiev una capacità che gli ucraini chiedevano fin dall’inizio della guerra, ha spiegato una fonte militare americana alla Cnn. Attualmente le armi fornite dagli Usa a Kiev hanno una portata di circa 78 km. E’ chiaro dunque il salto di qualità rappresentato da missili con gittata di 250 km, anche se non si arriva alla portata di quasi 300 km dei missili terra-terra Atacms, chiesti invano da Kiev agli Stati Uniti.

Gli Storm Shadow, ha quindi rimarcato il ministro britannico della Difesa Ben Wallace, sono missili “a lungo raggio, solo ad uso convenzionale, con capacità di colpire con precisione. La donazione di questi sistemi di difesa – ha affermato – dà all’Ucraina le migliori possibilità di difendersi contro la continua brutalità russa, specie la deliberata presa di mira delle infrastrutture civili ucraine, in violazione del diritto internazionale”.