La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio temporali su quasi tutte le province lombarde, compresa quella di Cremona. L’estesa area di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo occidentale favorisce una presenza di aria umida e a tratti instabile sulla Lombardia. Per la serata di venerdì sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, localmente moderate e anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera – fa sapere la Protezione civile regionale – sono attesi rinforzi di vento oltre i 700 metri circa.

Sabato 13 maggio ancora giornata instabile e nuvolosa. Precipitazioni sparse per gran parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, con tendenza in parte all’esaurimento in serata.

