La lega cremonese si mobilita per dire no all’uso alimentare della farina di insetti e tutelare le eccellenze italiane e locali. Lo ha fatto con una mozione, protocollata il 18 aprile in comune e presentata questa mattina a spazio comune, in cui si chiede al sindaco gianluca galimberti di mettere in campo azioni e politiche a sostegno delle produzioni agoalimentari del territorio.

Il servizio di Michela Cotelli

